هوشيار عبدالله ينتقد  بيان الاتحاد الوطني والتغيير الـ “خجول”

المستقلة .. رأى النائب هوشيار عبدالله أن قيام الاتحاد الوطني وحركة التغيير بإصدار بيان “خجول” للمطالبة بإرسال وفد الى بغداد هو دليل على ضعفهما داخل حكومة الإقليم .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر، ان :” الاتحاد الوطني والتغيير مشاركان في حكومة الاقليم، لديهما منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ومئات المناصب عدا سيطرتهما على جغرافيا واسعة إداريا داخل الاقليم، رغم ذلك يطالبان اليوم في بيان خجول بإرسال وفد جديد ذو صلاحية لبغداد من أجل الاتفاق، هذا دليل على ضعفهما داخل الحكومة “.