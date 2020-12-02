هوشيار عبدالله يعلن تأييده للمتظاهرين في السليمانية 

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المستقلة/ سرى جياد/أعلن النائب هوشيار عبدالله عن تأييده للتظاهرات التي انطلقت اليوم في مدينة السليمانية، مطالباً الحكومة الاتحادية بالتوقف عن مجاملة الأحزاب في الاقليم .

وقال في تغريدة له في حسابه الشخصي بموقع تويتر :” تظاهرات غاضبة في السليمانية اليوم، أعلن تأييدي لمطالب المتظاهرين بصرف رواتبهم واستئصال الفساد في الإقليم والاتفاق مع بغداد وإيقاف نهب واردات الإقليم النفطية وغير النفطية “.

وأضاف عبدالله :” مطلوب من السيد الكاظمي اتخاذ موقف ووضع حد لمعاناة الناس، على الحكومة الاتحادية أن تتوقف عن مجاملة الأحزاب “.

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