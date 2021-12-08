هوشيار عبدالله يطالب بالتحقق من الوثيقة المتضمنة شراء مسرور البارزاني منزلاً في أمريكا

المستقلة/- طالب السياسي المعارض المستقل ‏هوشيار عبد الله هيئة النزاهة الاتحادية والجهات الرقابية كافة بالتحقق من الوثيقة التي نشرتها الصحافة الأمريكية وتداولتها مواقع عربية والتي تثبت ان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني اشترى بيتاً في أمريكا بملايين الدولارات .

وقال عبد الله اليوم :” من البديهي أن راتب السيد مسرور البارزاني لايكفي لشراء عقار بهذا الثمن الباهظ جدا، كما أن هذا العقار – بحسب المصادر المطلعة – واحد من مجموعة کبیرة من عقارات وأملاك العوائل السیاسیة في الاقلیم في عدة دول، بينها دول عربیة وأوربیة، بالإضافة الى أمريكا “.

وتابع عبدالله :” إننا من باب مبدأ الشفافية ندعو هيئة النزاهة الاتحادية والدوائر الرقابية كافة إلى التحقق من صحة هذه الوثيقة، وفي حال تم التأكد من صحتها نطالب بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي يتم من خلالها التعامل مع مثل هكذا قضايا “.