هوشيار عبدالله يطالب بارزاني بإصدار عفو خاص عن ناشطي دهوك

المستقلة/- طالب النائب هوشيار عبدالله، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني باستخدام صلاحياته وإصدار عفو خاص عن ناشطي دهوك، داعياً القنصليتين الأميركية والألمانية الى إصدار ايضاح رسمي فوري بشأن هذا الموضوع لتبرئة الناشطين.

وقال عبدالله في بيان اليوم :” أدعو السيد نيجيرفان بارزاني الى استخدام صلاحياته القانونية لإصدار عفو خاص عن نشطاء دهوك، خاصة وأن رئيس الاقليم كان يرفض سابقاً كيفية التعاطي مع هذا الملف من قبل سلطات الاقليم “.

وأضاف :” كما إن ذِكر القنصليتين الامريكية والألمانية في قرار عقوبة النشطاء واتهامهم بتلقي أموال منهما يضع المسؤولية على عاتق القنصليتين في تبرئة النشطاء، ننتظر منهما إصدار ايضاح رسمي فوري حول هذا الموضوع الخطير الذي بات قضية رأي عام في الاقليم “.

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