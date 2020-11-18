هوشيار عبدالله يصف سارقي ثروات إقليم كردستان بالخونة

المستقلة ..وصف النائب هوشيار عبدالله سارقي ثروات إقليم كردستان بالخونة، دون أن يوضح من المقصود بذلك.

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه الشخصي بموقع تويتر :” الذين یتهموننا بالعمالة والخیانة فقط لأننا نكشف زیفهم وفسادهم وسرقتهم لثروات الاقلیم هم الذین یخونون البلاد والعباد “.

وأضاف :” المخلصون للشعب في إقليم كردستان هم الذین لدیهم الجرأة للبوح بالحقائق بصوت عال وليسوا كالذین باتوا بیادق بأيدي مهربي نفط الاقلیم وباعوا مبادئهم بالمال الحرام “.

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