هوشيار عبدالله يشكك باسباب فاجعة مستشفى الحسين

المستقلة/- شكك النائب هوشيار عبدالله بأن فاجعة حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية مجرد حادث عرضي، مطالباً بتحقيق العدالة وإنزال القصاص بكل من يثبت أنه تسبب في هذه الكارثة .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم :” هل تريدون منا ان نصدق بأن فاجعة مستشفى الامام الحسين مجرد حادث عرضي؟ لماذا في كل محافظة تشهد احتجاجات تحصل هذه الكوارث؟ بغداد والناصرية..ومسلسل الموت مستمر! “.

وأضاف :” نطالب بتحقيق العدالة وإنزال القصاص بكل من يثبت أنه تسبب في هذه الكارثة، الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى “.

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