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هوشيار عبدالله : لن نتوقف عن فضح الفاسدين مهما تعرضنا لتهديدات

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المستقلة /- سرى جياد/ حمل عضو مجلس النواب هوشيار عبدالله سلطة الاقليم مسؤولية سلامته، بعد ذكره تعرضه لتهديدات من قبلها.

واكد انه لن يتوقف عن فضح الفاسدين ولن يتراجع عن مبادئه .

وقال في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “‏هناك حملة ممنهجة من قبل سلطة الإقليم لاستهدافنا سواء بالتسقيط السياسي باستخدام الجيوش الالكترونية أو التصفية الجسدية بسبب انتقاداتنا لسياساتهم وخصوصا بشأن الفساد وملف النفط.

نحمل السلطات المسؤولية عن سلامتنا ولن نتوقف عن فضح الفاسدين ولن نتراجع عن مبادئنا مهما تعرضنا لتهديدات .”

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