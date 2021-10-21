هوشيار عبدالله : سجن المعلم (بدل برواري) مثال على مصادرة الحريات في كردستان

المستقلة/- أكد السياسي المستقل هوشيار عبدالله أن اعتقال المعلم الكردي (بدل برواري) وسجنه لمدة عام هو نموذج لمصادرة الحريات في اقليم كردستان .

وقال النائب السابق في تغريدة نشرها اليوم في موقع تويتر مرفقة بصورة المعلم الذي تم اطلاق سراحه مؤخراً :” الى كل من يمدحون الديمقراطية المزعومة في اقليم كردستان وينظرون الى الإقليم نظرة سطحية، هذه صورة الأستاذ مربي الأجيال (بدل برواري) الذي اطلق سراحه بعد أن قضى سنة في السجن تحت التعذيب بسبب مشاركته في تظاهرة للمطالبة برواتب الموظفين، هذا نموذج لمصادرة الحريات في الإقليم “.