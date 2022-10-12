هوشيار عبدالله: تدخل ⁧‫الكاظمي⁩ لإيقاف عقد يوفر الماء للبصرة هو كارثة بحق المدينة

المستقلة/- انتقد السياسي الكردي المستقل هوشيار عبدالله بشدة التدخلات الحكومية والضغوطات الدولية التي تسببت في عدم فسح المجال للحكومة المحلية في محافظة البصرة للتعاقد مع الشركات المناسبة لإقامة مشاريع الماء والكهرباء.

وقال عضو مجلس النواب السابق في تغريدة نشرها اليوم :” ان البصرة⁩ تستحق أن نقف معها لقاء ما تقدمه للعراق⁩، وهذا الأمر ينطوي على اساسيات الحياة من ماء وكهرباء، وتدخل السيد ⁧‫الكاظمي⁩ لإيقاف عقد يوفر الماء للبصرة هو كارثة بحق مدينة تضم 4.5 مليون نسمة، كان الاجدر به دعم هكذا عقود وإبعاد ملف الخدمات عن صراعات الدول الكبرى بما يضمن الأفضل للشعب وليس لصالح الدول الكبرى على حساب الناس “.

وأضاف عبدالله :” ‏نقف بقوة مع مطالب البصريين وحق الحكومة المحلية في تعاقدها مع اي جهة بما يضمن توفير الماء والكهرباء لمحافظتنا العزيزة “.