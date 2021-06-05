هوشيار عبدالله: النفط والكومشنات تجمع الكتل السياسية الفاعلة

المستقلة/- اتهم النائب هوشيار عبدالله الكتل السياسية الفاعلة (الشيعية والسنية) بأنها قد تم شراء سكوتها عن ملف نفط إقليم كردستان منذ عام 2013 وأنها شريكة مع أحزاب السلطة في الإقليم في واردات النفط .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم، ان :” الكتل الفاعلة الشیعیة والسنیة حینما یلتقون مع أحزاب السلطة في الاقلیم يتحدثون عن النقاط المشتركة بينهما على أساس مصلحة البلد والمواطن، هذا کلام جرائد، في الحقیقة النقطة المشترکة بينهما نفط الاقلیم والكومشنات “.

وأضاف ع :” هُم شرکاء في واردات نفط الإقليم، وتم شراء سكوتهم عن هذا الملف منذ 2013