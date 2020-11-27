هوشيار عبدالله: الطبقة السیاسیة في الإقليم لن تتوقف عن نهب الثروات

هوشيار عبدالله: الطبقة السیاسیة في الإقليم لن تتوقف عن نهب الثروات

المستقلة.. وصف النائب هوشيار عبدالله البیان الاخیر لحكومة اقلیم كردستان بأنه “دليل على أن الطبقة السیاسیة الفاعلة لیست لدیها نیة للتوقف عن نهب ثروات الاقلیم”.

وقال عبد الله في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر اليوم، ان :” البیان الاخیر لحكومة اقلیم كردستان واستمرارها بالتلاعب بالشعارات دون التطرق لمسألة الإلتزام بوضع الإيرادات في الخزینة الاتحادیة لكي یستلمون حصة الاقلیم بشكل انسیابي، أثبت صحة توقعاتنا بأن الطبقة السیاسیة الفاعلة لیست لدیها نیة للتوقف عن نهب ثروات الاقلیم لمصلحة العوائل السیاسیة “.