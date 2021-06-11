هوشيار عبدالله: الذین شارکوا في تسليم الموصل لداعش يرتدون اليوم قناع الوطنية

المستقلة/- أكد النائب هوشيار عبدالله ان الجهات التي شاركت في تسليم الموصل الى تنظيم داعش الإرهابي ترتدي اليوم قناع الوطنية والإخلاص للعراق .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم، ان :” الذین شارکوا في تسليم الموصل لداعش يرتدون اليوم قناع الوطنية، لو کانت هناك إرادة قانونية وسياسية للدولة العراقية لكان مكانهم السجن بدلاً من القصور ” .

وأشار الى ان :” الذین باعوا سنجار والأیزيدیین واعترفوا بدولة الخرافة کجار جدید الیوم یدعون الإخلاص التام للعراق، إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت! “.