هوشيار عبدالله: الأحزاب الكبيرة في الإقليم وزعت الكراسي بينها

المستقلة/- أبدى النائب هوشيار عبدالله قلقه إزاء الاتفاقات السرية لتوزيع الكراسي بين الأحزاب الكبيرة وبعض الأحزاب الصغيرة في إقليم كردستان، مؤكداً ان إجراء الانتخابات بدون رقابة دقيقة سيجعلها اسوأ من الانتخابات السابقة.

وقال عبد الله في تغريدة نشرها في موقع تويتر، أنه :” في الوقت الذي اعلن فيه عدم ترشحي للانتخابات القادمة، لا أخفي قلقي إزاء الاتفاقات السرية لتوزيع الكراسي بين الأحزاب الكبيرة وبعض الأحزاب الصغيرة في الاقليم، سنبذل كل جهدنا لفضح أية محاولة للتزوير ومصادرة إرادة الشعب، بدون رقابة دقيقة للانتخابات ستكون اسوأ من الانتخابات السابقة “.

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