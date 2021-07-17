هوشيار: الكاظمي الذي لايجرؤ على الإفصاح عن الجهة التي أرسلت القتلة

هوشيار: الكاظمي الذي لايجرؤ على الإفصاح عن الجهة التي أرسلت القتلة

المستقلة/- وصف النائب هوشيار عبدالله التقرير التلفزيوني المتضمن اعترافات شخص بقتل الشهيد هشام الهاشمي بأنه (تقرير مخزٍ) ، مبدياً أسفه لكون رئيس الوزراء لا يتجرأ على الإفصاح عن الجهة التي قتلت الهاشمي .

وقال عبدالله في تغريدة نشرها اليوم :” تقرير تلفزيوني يُمجد بالكاظمي ويتضمن اعترافات شخص واحد بقتل هشام الهاشمي، تقرير مخزي، أين بقية القتلة؟ والسؤال الأهم: من هي الجهة التي أرسلتهم؟ يبدو أن السيد الكاظمي لايجرؤ على الإفصاح عن تلك الجهة “.

وأضاف :” للأسف، كانت جولة خاسرة للكاظمي، كما يقول المثل: تمخضَ الجبلُ فَوَلدَ فأراً! “.