هور أم نعاج يعاني الجفاف ويطالب بحصة مائية عاجلة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت مديرية بيئة ميسان عن تنظيمها زيارة ميدانية لمكون هور الحويزة لتقييم الواقع البيئي وتسجيل ملاحظاتها على الوضع.

وقال مدير بيئه ميسان الدكتور باسم حبين لـ(المستقله) تم تنظيم زيارة ميدانية لمكون هور الحويزة بركة ام النعاج التابعة لناحية بني هاشم في قضاء الكحلاء تنفيذا لمفردات الخطة الوزارية ومتطلبات لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسيكو لمتابعة وتقييم الواقع البيئي والجفاف وانواع المهددات الذي يتعرض له المكون.

واشار الى استمرار الشحة المائية وانخفاض واضح داخل بركة ام النعاج والمنطقة المهمة عالميا من كافة النواحي البيئية والتي من اجلها ادرج المكون على لائحة التراث العالمي .

واضاف اثناء الجولة في بركة ام النعاج لوحظ استمرار موجة الجفاف التي يعاني منها المكون منذ اشهر عديدة حيث تعذر اجراء المسح الميداني داخل البركة بواسطة الزورق، بسبب الجفاف الكلي والتام حيث لوحظ اخضرار لون مياه نهر ام الطوس المغذي لها و رداءة نوعيته نتيجة لشحة المائية.

الى ذلك اشار مدير شعبة الاهوار وعضو فريق كتابة وصياغة واعداد ملف ترشيح الاهوار خضر عباس الى عدم وجود تحسن في مناسيب المياه داخل بركة ام النعاج عما هو الحال في الزيارات السابقة، مؤكدا أن الوضع المائي يزداد سوء وهذا ينعكس سلبا على التنوع الاحيائي في المسطح المائي بصورة عامة وعلى الاسماك بصورة خاصة وظهور مناطق واسعة تعاني الجفاف في اماكن متفرقة داخل البركة وعلى جوانبها القريبة للساتر الترابي، كما لوحظ وجود ادخنة وحرائق متفرقة داخلة البركة وعلى مسافات بعيدة .

الى ذلك وخلال الجولة الميدانية سجل ايضا انعدام شبه تام للتنوع الاحيائي ماعدا اجمات من القصب والبردي مصفرة اللون وهذا مازاد من معاناة سكان القرى المحاذية للبرك وعلى ضفاف الانهر المغذية التي تعاني من الشحة المائية حيث تضرروا اقتصاديا بسبب شحة ورداءة كمية ونوعية المياه التي لاتسد الحاجة اليومية لتربية المواشي وصيد الاسماك .

و اوصى مسؤول شعبة الاهوار بتوفير الحصة المائية لانعاش الاهوار بصورة عاجلة من الجهات المعنية حيث ان الاوضاع اصبحت سيئة للغاية جدا .