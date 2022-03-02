هواوي تكشف الستار عن مجموعة مميزة من الأجهزة الإلكترونية المتطورة

المستقلة /- قررت هواوي توسيع أسرة أجهزتها الإلكترونية وكشفت عن مجموعة مميزة من الحواسب والطابعات والمكبرات المنزلية التي تعمل ضمن منظومات المنازل والمكاتب الذكية.

ومن بين أبرز الأجهزة الجديدة جاء حاسب MateBook X Pro بنسخته المعدلة، وحصل هذا الجهاز على هيكل أنيق وخفيف الوزن مصنوع من الألومينيوم، وجهّز بشاشة عالية الدقة رقيقة الحواف، وحصل على مساح لبصمات الأصابع لحماية البيانات، وبرمجيات تسهل اقترانه مع الأجهزة الذكية الأخرى لاسلكيا، فضلا عن معالجاته وذواكره الممتازة التي تمنحه أداء ممتازة وسرعة كبيرة في التعامل مع البيانات.

وضمت المجموعة الجديدة أيضا حاسب MateBook E اللوحي المميز الذي صمم ليكون جهاز (2 في1) ويقدم ميزات الحواسب اللوحية والحواسب المحمولة بنفس الوقت، وجهزته هواوي بلوحة مفاتيح خارجية أنيقة ومتكاملة، وقلم ذكي لتسهيل الكتابة والرسم على الشاشة وتوقيع الملفات الإلكترونية.

واستعرضت هواوي أيضا حاسب MateStation X الجديد الذي جاء بهيكل مدمج داخل الشاشة كما في حواسب آبل المكتبية، ويمكن لمستخدمي هذا الجهاز تقسيم شاشته لعدة أجزاء أثناء الاستخدام لتأدية عدة مهام في وقت واحد.

 

وجاء في الأجهزة الجديدة أيضا طابعة PixLab X1 الليزرية المتعددة المهام والتي يمكن استخدامها لطباعة أو نسخ الملفات أو عمليات المسح الضوئي، ويمكن إعطاء التعليمات أو إرسال الملفات لهذه الطابعة لاسلكيا من الأجهزة والهواتف الذكية.

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