هواوي الصينية تناقش مع نفط ميسان مذكرة تفاهم بشأن الحلول الرقمية بصناعة النفط

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/ بحث وفد يمثل شركة هواوي الصينية مع مدير عام شركة نفط ميسان حسين كاظم لعيبي أثناء زيارة الوفد مقر شركة نفط ميسان بحثا مذكرة تفاهم مشترك لتطوير صناعة النفط.

وقال اعلام الشركة لـ(المستقلة) ان مدير الشركة استقبل وفداً رفيعاً من شركة هواوي تكنولوجي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور مدير هيأة التخطيط والمتابعة حسنين عبد اللطيف.

واشار الى ان الجانبين بحثا مسودة مذكرة التفاهم في مجال التحول الرقمي والحلول الرقمية في الصناعة النفطية.

واضاف وبحث سبل التعاون المشترك في مجال بناء القدرات في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم وانعكاسها على نوع المهارات المطلوبة في التكنولوجيا الحديثة .