هنية يزور القاهرة لبحث جهود إعادة إعمار غزة

المستقلة /- كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في الخارج موسى أبو مرزوق، عن تلقي حركة حماس دعوة من مصر لزيارة القاهرة

وقال أبو مرزوق في لقاء تلفزيوني، إن وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، سيزور وفقا للدعوة المصرية القاهرة، وذلك بشأن جهود إعادة الإعمار

وفي شأن آخر، أكد أبو مرزوق أن التسوية السياسية لم تكن أولوية للولايات المتحدة، وأن ما جاء بوزير خارجيتها إلى المنطقة هو أثر صواريخ المقاومة

وأضاف: “إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على مصلحة الشعب الفلسطيني فلتوقف الصواريخ التي تقتل أبناءه”