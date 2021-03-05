هند البلوشي توجه رسالة تحذيرية غاضبة – فيديو

المستقلة /- أثارت هند البلوشي الجدل بمقطع فيديو نشرته، وجهت فيه رسالة تحذيرية غاضبة، ليربطها متابعوها بعلاقتها بالفنان علي يوسف، خاصة وأن هذه الرسالة جاءت بعد ساعات من إعلانها لإصابة الفنان العراقي بفيروس كورونا لترد عليها زوجته.

واعتبر متابعوا هند البلوشي أن رسالتها موَجهة لزوجة الفنان علي يوسف، خاصة وأن الأخيرة ردت على تصريحات هند البلوشي من خلال حساها الشخصي، ووعدت بالكشف عن مزيد من الحقائق، وهو ما جعل الجمهور يتوقع بأن رسالة البلوشي التحذيرية رد فعل على تصريحات زوجة علي يوسف.

ونشرت البلوشي عبر خاصية الإستوري خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستقرام” صورة رومانسية تجمعها بيوسف، معلنة إصابته بفيروس كورونا المسستجد.

وكتبت هند البلوشي معلقة على الصورة: اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفي زوجي علي وامسح عنه كل ألم اللهم أنت أعلم بحالته لا شفاء إلا شفاؤك ولا دواء إلا دواؤك.. اللهم إنك تراه وأنا لا أراه، ربي وإن عجز الأطباء فأنت المقتدر وإن وقفت حيلتي فأنت العظيم الشافي عليك توكلنا. اللم اشفي زوجي حبيبي من كورونا اللعينة يا رب يا كريم.

وكانت هذه الصورة بمثابة إعلان رسمي لـ زواج هند البلوشي وعلي يوسف، في ظل كشف البلوشي لزواجهما وتجاهل يوسف، حيث دارت ردود أفعال واسعة بين جمهور الثنائي في الفترة الأخيرة حول علاقتهما.

وحتى هذه اللحظة ألتزم الفنان العراقي علي يوسف الصمت، ولم يؤكد أو ينفي أخبار هند البلوشي، فيما يصر على التغزل بزوجته الأولى، ونشر صور وفيديوهات له مع ابنته الوحيدة.

وشكك عدد من الجمهور بخبر الزواج، ورجح بأن تكون طريقتهما من أجل إثارة الجدل، وأن هناك عملاً سيجمعهما ويروجان له بهذه الطريقة، فيما اعتبر البعض أن جميع التصريحات وصمت علي يوسف يدل على أن الزواج تم بالفعل، وأن ردود أفعال زوجته الأولى محاولات لرفض الأمر وإنكاره.

ومازالت علاقة الثنائي هند البلوشي وعلي يوسف حديث الجمهور ووسائل التواصل الاجتماعي، في ظل مطالبات بالكشف عن طبيعة العلاقة من جمهوريهما.