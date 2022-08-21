هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة

المستقلة/-شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها، صورة من تأديتها لمناسك العمرة، وذلك عبر حسابها بموقع “إنستغرام”.

وعلّقت “هنا” على صورتها، قائلة: “الحمد لله”.

 

وشاركت هنا الزاهد بفيلم “بحبك”، بطولة النجوم: تامر حسني، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، وغيرهم، تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي.

كما ظهرت الفنانة هنا الزاهد كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل “مكتوب عليا”، الذي عُرض رمضان 2022، مع النجوم: أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، هلا رشدي، محمود السيسي، وهنا زهران وغيرهم، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

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