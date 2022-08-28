هل ينقذ نابولي كريستيانو رونالدو من حيرته؟

المستقلة/- تحركت إدارة نادي نابولي الإيطالي، بشكل مكثف على مدار الساعات القليلة الماضية من أجل الحصول على خدمات الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، لتدعيم الخط الأمامي لفريق الجنوب في سوق انتقالات الصيف الجاري.

ويرغب الفريق الإيطالي في الاستفادة من خبرات رونالدو في دوري أبطال أوروبا لتجاوز عقبة دور المجموعات الكؤود بعدما أقعت القرعة رجال المدرب لوسيانو سباليتي في صدامات نارية إلى جوار أياكس أمستردام وليفربول وجلاسكو رينجرز.

وتتقابل رغبة أبناء الجنوب الإيطالي مع مساعي الدون البرتغالي للخروج من جحيم مانشستر يونايتد، بعدما بدا أفضل لاعب في العالم خمس مرات خارج حسابات المدرب الهولندي إيريك تن هاج، إلى جانب طموح رونالدو في استكمال مغامرة الشامبيونزليج، وزيادة غلة الأرقام القياسية، وتفويت الفرصة على الغريم اللدود ليونيل ميسي في الاقتراب منها.

كشفت صحيفة «لاجازيتا» الإيطالية، أن نابولي فتح قنوات اتصال جادة مع النادي الإنجليزي من أجل التعاقد مع رونالدو قبل ساعات من غلق باب ميركاتو الصيف، كما كثف المباحثات مع خورخي مينديز وكيل كريستيانو للوقوف على مطالب «الدون» للدفاع عن قميص السماوي.

ولفت التقرير إلى نابولي يسعى إلى استثمار رغبة يونايتد في الظفر بخدمات المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، صاحب الـ23 عامًا، مقابل 140 مليون يورو، لإدراك رونالدو ضمن الصفقة المرتقبة، في مشهد يعود بالنفع على كافة الأطراف.

واعترف التقرير أن مهمة السماوي لن تكون سهلة من أجل التعاقد مع الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، خاصة مع تمسك أوسيمين بالبقاء في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بحثًا عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، التي يغيب عنها يونايتد.

ويرغب رونالدو، الذي ينتهي عقده في أولد ترافورد في يونيو 2023، إلى تسجيل الحضور رقم 20 تواليًا في الشامبيونزليج، وزيادة حصاد الأهداف الذي بلغ 140 هدفًا بفارق 15 هدفًا أمام المطارد ميسي، وهو الأمر الذي يبقى صعب الحدوث حال استمر مع الشياطين الحمر.