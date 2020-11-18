هل يلحق محمد صلاح بمباراة ليفربول المقبلة؟

(المستقلة) تحدثت تقارير صحفية عن موقف المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، من اللحاق بالمباراة المقبلة لفريقه أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بعدما أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، أثناء وجوده مع منتخب “الفراعنة”.

ويستضيف ليفربول نظيره ليستر سيتي، الأحد المقبل، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب “أنفيلد”.

وأكدت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية أن صلاح سيغيب عن مواجهة ليستر سيتي، حتى إذا جاءت نتيجة المسحة الطبية لفيروس كورونا سلبية، بسبب قواعد الحجر المنزلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يخضع حاليا لفترة عزل منزلي لمدة 10 أيام، بداية من يوم الجمعة الماضي، وأن الاتحاد المصري لكرة القدم اقترح خضوع صلاح لمسحة ثالثة الخميس المقبل.

ولن يكون صلاح قادرا على المشاركة مع ليفربول ضد ليستر سيتي، بسبب البروتوكولات المتبعة في إنجلترا، والتي تتطلب خضوع الفرد المصاب بكورونا للعزل الطبي لمدة لا تقل عن 10 أيام قبل السماح له باللعب مجددا.

وأوضحت صحيفة “ميرور” أنه من المرجح أن يُسمح لصلاح بالعودة إلى تدريبات ليفربول الإثنين المقبل، إذا كانت نتيجة مسحته الطبية سلبية، حال تقديم التماس للجهات المختصة.

وبهذا سيكون صلاح (28 عاما) قادرا على المشاركة مع الليفر في مواجهة ضيفه أتالانتا بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.