هل يعالج خل التفاح مرض الصدفية

المستقلة /- تسبب الصدفية تراكم خلايا الجلد بشكل أسرع من المعتاد ، مما يؤدي إلى ظهور بقع جافة وحمراء وبارزة ومتقشرة على الجلد. قد يكون المرض واسع النطاق أو صغير الحجم. لا يوجد علاج محدد لمرض الصدفية، لذلك لجأ بعض الناس إلى العلاجات الطبيعية مثل خل التفاح للمساعدة في تخفيفها.

ووفقاً ما ذكره موقع healthline يستعمل خل التفاح منذ زمن قديم كمطهر استخدمه الأطباء في أواخر القرن الثامن عشر لعلاج الأمراض الجلدية مثل اللبلاب السام . في الآونة الأخيرة ، ارتبط بتخفيف الحكة التي تسببها الصدفية وخاصة على فروة الرأس.

مثل الكثير من العلاجات الطبيعية ، فإن الأدلة التي تساعد على استخدام خل التفاح لعلاج الصدفية والحالات الصحية الأخرى هي في الغالب قصصية، هناك القليل من الأدلة العلمية على أنها فعالة باستمرار، و يجب أيضًا استخدام خل التفاح بحذر يمكن أن يحدث الحرق كأثر جانبي إذا لم يتم تخفيف الخل.

لا يجب استعمال خل التفاح على الجروح المفتوحة قد يؤدي أيضًا إلى تهيج بشرتك و رد الفعل التحسسي ممكن مع أي منتج طبيعي قد تشمل الأعراض صعوبة في التنفس وطفح جلدي أو خلايا النحل والدوخة وسرعة ضربات القلب.

يستعمل خل التفاح أيضًا كعلاج طبيعي لعلاج ارتجاع الأحماض ومع ذلك قد تؤدي الحموضة إلى تفاقم الحالة لدى بعض الأشخاص.

يؤدي خل التفاح عن شربه إلى تآكل مينا الأسنان إذا كنت تتناول مخففات الدم ، فتحدث إلى طبيبك قبل استخدامه قد يقلل شرب خل التفاح من خلال القش من تآكل الأسنان.

إذا كان لديك من تهيج أو إحساس بالحرقان المستمر على جلدك ، أو أعراض رد فعل تحسسي ، أو أي أعراض أخرى ذات صلة ، فتوقف عن الاستخدام فورًا واستشر طبيبك.