هل يسعى الرّجوب إلى كرسيّ الرئاسة الفلسطينية؟

المستقلة/- أثارت تصريحات القياديّ بحركة التحرير الفلسطيني “فتح” جدلًا في الساحة الوطنيّة بين مرحّب ومنتقد.

و لاحظ نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعيّ ارتفاع أعداد الغاضبين على الرّجوب من خلال التعليقات على منشورات الصفحات الفلسطينيّة البارزة التي نقلت أقوال الرجوب الأخيرة.

يشغل الرّجوب منصب نائب أمين سرّ اللجنة المركزيّة داخل حركة فتح، كما يتحمّل مسؤوليّات كممثل لحركته في محادثات المصالحة مع حركة حماس ومع باقي الفصائل الفلسطينيّة بصفة عامّة.

وقد بزغ نجم الرّجوب منذ أوّل لقاء أجراه مع القياديّ بحركة حماس صالح العاروري. كان ذلك اللقاء علامة فارقة في الساحة الوطنيّة باعتباره شرارة انطلاق محادثات المصالحة الفلسطينيّة.

ونبّه خبراء ومحلّلون سياسيّون منذ ذلك الحين من محاولة استغلال الرّجوب لمسؤولياته كممثل حركته في هذه المحادثات من أجل التسويق لاسمه وتقديم نفسه كشخصيّة جامعة رغم التّهم التي تلاحقه ورفض جزء كبير من الفلسطينيّين له، خاصّة في غزّة.

وكمصداق لذلك، نشرت صفحة معروفة محسوبة على حركة حماس في غزّة صورة كاريكاتوريّة للرجوب توحي بسعيه المتواصل لخلافة عبّاس في منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينيّة، وهو ما أوجب موجة من الانتقادات والسّخرية نظرًا لافتقار الرّجوب لأساسيّات القيادة وأوّلها أن يكون رئيسًا توافقيّا وجامعًا.

وقد علّق مسؤولون بالسّلطة الفلسطينيّة على هذه الموجة من الانتقادات الموجّهة للرجوب ودعا معظمهم الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس لمراجعة موقفه من الرّجوب ووضع حدّ لسلوكيّاته غير المقبولة التي باتت واضحة لحركة حماس ولجزء من الشعب الفلسطينيّ الذي يتابع عن كثب مستجدّات ساحته السياسيّة.

وهنا يُطرح السّؤال: هل يتجاهل الرئيس الفلسطيني عمدًا محاولات الرّجوب لأنّه يعلم أنّه بعيد كلّ البعد عن المنافسة على هذا المنصب ؟

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

الدوري العراقي.. الديوانية يقدم شكوى ضد الشرطة

ثقافة وفنون

فيديو.. محمد حماقي يطلق “حياتك في صورة”

اخر الاخبار

فيديو.. إلهام الفضالة تصدم جمهورها فى أحدث إطلالة لها

اخر الاخبار

دهس شخصين بمشاجرة جماعية في السعودية

اخر الاخبار

تسريب صورة فنانة مصرية تعمل في سوبر ماركت

اخبار العراق

نائب : ضغوطات لتعطيل الموازنة لأكبر وقت حتى الاتفاق مع الاقليم

اخبار العراق

اعتقال متهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات وضرب دوائر حكومية في كربلاء

اخبار العراق

اعتقال متهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات وضرب دوائر حكومية في كربلاء

اخبار العراق

عالية نصيف تدعو إلى منح المتقاعدين قطع سكنية

اخر الاخبار

صعود أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين

اخر الاخبار

فيديو.. “لديه 18 حفيدا”.. ما لا تعرفه عن محمد منير

اخر الاخبار

رئيس مجلس الأمة الكويتي: أحالوني للنيابة العامة لهذا السبب

اخر الاخبار

 مصر تصدر تحذيرات لمواطنيها قبل حلول شهر رمضان

اخبار السعودية

بشرى سارة من السلطات السعودية للمعتمرين داخليا وخارجيا

اخر الاخبار

25% تراجع في معدلات الفقر في العراق

عربي

ليبيا.. حكومة الوفاق تسلم السلطة رسميا لحكومة الدبيبة.. فيديو

اخر الاخبار

وفاة النجم العالمي “يافيت كوتو” أحد أبطال سلسلة جيمس بوند