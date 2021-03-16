هل يسعى الرّجوب إلى كرسيّ الرئاسة الفلسطينية؟

المستقلة/- أثارت تصريحات القياديّ بحركة التحرير الفلسطيني “فتح” جدلًا في الساحة الوطنيّة بين مرحّب ومنتقد.

و لاحظ نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعيّ ارتفاع أعداد الغاضبين على الرّجوب من خلال التعليقات على منشورات الصفحات الفلسطينيّة البارزة التي نقلت أقوال الرجوب الأخيرة.

يشغل الرّجوب منصب نائب أمين سرّ اللجنة المركزيّة داخل حركة فتح، كما يتحمّل مسؤوليّات كممثل لحركته في محادثات المصالحة مع حركة حماس ومع باقي الفصائل الفلسطينيّة بصفة عامّة.

وقد بزغ نجم الرّجوب منذ أوّل لقاء أجراه مع القياديّ بحركة حماس صالح العاروري. كان ذلك اللقاء علامة فارقة في الساحة الوطنيّة باعتباره شرارة انطلاق محادثات المصالحة الفلسطينيّة.

ونبّه خبراء ومحلّلون سياسيّون منذ ذلك الحين من محاولة استغلال الرّجوب لمسؤولياته كممثل حركته في هذه المحادثات من أجل التسويق لاسمه وتقديم نفسه كشخصيّة جامعة رغم التّهم التي تلاحقه ورفض جزء كبير من الفلسطينيّين له، خاصّة في غزّة.

وكمصداق لذلك، نشرت صفحة معروفة محسوبة على حركة حماس في غزّة صورة كاريكاتوريّة للرجوب توحي بسعيه المتواصل لخلافة عبّاس في منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينيّة، وهو ما أوجب موجة من الانتقادات والسّخرية نظرًا لافتقار الرّجوب لأساسيّات القيادة وأوّلها أن يكون رئيسًا توافقيّا وجامعًا.

وقد علّق مسؤولون بالسّلطة الفلسطينيّة على هذه الموجة من الانتقادات الموجّهة للرجوب ودعا معظمهم الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس لمراجعة موقفه من الرّجوب ووضع حدّ لسلوكيّاته غير المقبولة التي باتت واضحة لحركة حماس ولجزء من الشعب الفلسطينيّ الذي يتابع عن كثب مستجدّات ساحته السياسيّة.

وهنا يُطرح السّؤال: هل يتجاهل الرئيس الفلسطيني عمدًا محاولات الرّجوب لأنّه يعلم أنّه بعيد كلّ البعد عن المنافسة على هذا المنصب ؟