هل يستحق “كاظم الساهر” هذا الهجوم بسبب خليجي 25

المستقلة /- أشار الفنان العراقي كاظم الساهرعن للسبب الذي دفعه بعدم حضور حفل افتتاح بطولة خليجي 25، الذي أقيم في مدينة البصرة .

وكانت التصريحات قد تضاربت بشأن حضور الساهر، وهو ما أثار لغطاً واسعاً في الأوساط الشعبية.

وفي تصريح لقناة العراقية الرسمية، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني أن الساهر والفنانة رحمة رياض سيفتتحان البطولة، وهو ما رحبت به الأجواء الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحتى الساعات الأخيرة، قبل الافتتاح، كانت الأنباء تتحدث عن حضور الساهر، وأنه يُجري تدريبات مع فرقته الموسيقية في ملعب جذع النخلة بالبصرة، لكن الفنان حسام الرسام هو من أحيا حفل الافتتاح.

وتعليقاً على ذلك، قال الساهر في رسالة صوتية، بعثها للشاعر داود الغنّام، وهو صديق له، إن “محافظ البصرة أسعد العيداني اتصل بمدير أعمالي، واعتذر منه (الأخير) بطريقة حلوة، والمحافظ كان إنساناً راقياً، وقال له إنني أقدر الظرف”.

ورداً على شائعات أن الخلاف الذي حصل بين الساهر والعيداني كان بسبب مبالغ مالية، نفى الفنان العراقي ذلك، وقال: “ما تم تداوله بشأن الأموال – مع الأسف – غير صحيح، وهذا الذي حصل، وقلنا إن شاء الله مرة ثانية”.

وأضاف: “كنت والأستاذ كريم العراقي عملنا أغنية، لكنها جاءت بالفصحى، وكنت أتمناها بالعامية، وأنجزتها، لكن للأسف جاءت ليس بالمستوى المطلوب، وكنت أتمنى أن تكون أقوى، لأقدمها بطريقة حلوة للناس، لكن للأسف ما صارت”.

وتابع: “كنت أريد أعمل مفاجأة، وأذهب هناك، دون دعوة، إذا لا يحتاج ذلك، فهذا بلدي”.

وأشار إلى أن “التنظيم كان رائعاً، والأهم الناس (متونسين)، والحمد لله”.

وكان الساهر علق بشأن إقامة بطولة الخليج بنسختها الـ25 في البصرة، فيما لم يبدِ موقفاً واضحاً من إمكانية إحيائه لحفل الافتتاح أو عدمه.

وقال الساهر في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية على هامش حفل غنائي أحياه في بيروت: “إن كأس الخليج يعني لي الكثير، وهو فرصة رائعة أن يجتمع الأخوة والحبايب في مدينة الحب بصرتنا الجميلة والرائعة”.

وأشار إلى أنها “فرصة رائعة لهم أن يستمتعوا هناك”. معرباً عن أمله أن “يتبع خليجي البصرة أشياء أكبر”.

وتابع: “إن شاء الله ننجمع في العراق وبغداد”.

ودعت جماهير عراقية، ومعلقون رياضيون كاظم الساهر إلى حضور حفل افتتاح خليجي 25، باعتباره مناسبة كبيرة، وفرصة للعودة إلى الغناء مجدداً في بلده العراق.

وزادت حدة التكهنات بحضور الساهر، عندما ظهر الشاعر المعروف كريم العراقي في البصرة، وهو من الشعراء الذين يكتبون للساهر بشكل متكرر، فيما سرت أنباء عن استعدادات تُجرى لإطلاق أغنية جديدة من كلمات الشاعر العراقي، وألحان وغناء الساهر خلال افتتاح البطولة.

وواجه الساهر انتقادات حادة من الجمهور العراقي، والمعلقين؛ بسبب ما رافق قضية مجيئه من شائعات، بالإثبات مرة، وبالنفي مرة أخرى، وعدم ظهوره إلى الجماهير لتوضيح ذلك.