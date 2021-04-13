هل يؤثر أخذ لقاح كورونا خلال رمضان على الصيام؟

المستقلة /- يحتفل المسلمون بحلول شهر رمضان المبارك مع استمرار أزمة وباء كورونا التي تهيمن على العالم، ويتساءل الكثيرون هذا العام عن إمكانية أخذ اللقاح خلال شهر الصوم.

بحث بعض العلماء وقادة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا في تأثير لقاح كورونا على الصائمين، وهل يفسد صيام من أخذ اللقاح خلال النهار؟

يقول قاري عاصم وهو إمام مسجد في ليدز إن اللقاح يدخل في العضلات وليس في مجرى الدم، لذلك فهو غير مغذي ولا يرقى لدرجة الإفطار وإفساد الصيام. وأوضح عاصم لبي بي سي أن غالبية علماء المسلمين يرون أن أخذ اللقاح في رمضان لن يفسد الصيام.

وقال عاصم في رسالته إلى الجالية المسلمة في بريطانيا “إذا كنت مؤهلاً للحصول على اللقاح وتلقيت دعوة لذلك، فعليك أن تسأل نفسك: هل تأخذ اللقاح الذي أثبت فعاليته أم تخاطر بالإصابة بفيروس كورونا، والذي يمكن أن يجعلك مريضاً جداً، وقد يفوتك شهر رمضان بأكمله وربما ينتهي بك الأمر في المستشفى؟”.

ومددت بعض مراكز التلقيح في بريطانيا ساعات العمل خلال شهر رمضان حتى يتمكن المسلمون من الحصول على جرعات اللقاح، لكن الدكتورة فرزانا حسين تقول إنه لا داعي للصائمين لتجنب الحصول على اللقاح خلال ساعات النهار.

وأوضحت الدكتورة حسين “نعلم أن الكثير من المسلمين قلقون بعض الشيء بشأن تلقي لقاح كورونا خلال شهر رمضان. يعتقد كثير من الناس أن أخذ حقنة يمكن أن يفسد صيامهم، لكنها لا تفعل ذلك على الإطلاق لأنها لا تعتبر تغذية”.

وأضافت “القرآن يقول إن إنقاذ حياتك هو أهم شيء، إنقاذ حياة شخص واحد هو إنقاذ للبشرية جمعاء. إنها مسؤولية المسلم المتدين أن يأخذ اللقاح”.