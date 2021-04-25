هل معجون الأسنان يبطل الصيام

المستقلة /- أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم استعمال السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصوم.. وكذلك الحال في استعمال المعجون وفرشاة الأسنان فى نهار رمضان، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر ما دامت مادة المعجون نفسها قد زالت.

لا ضرر في استخدام المعجون، لتغيير رائحة الفم في نهار رمضان، ولكن إذا تم بلع بعض الماء أو المعجون بقصد فقد تم إفساد الصوم، أما إذا دخل قليل من الماء بدون عمد فلا يفسد ذلك الصوم، ومن الأفضل أن يستخدم الصائم السواك؛ فهو يطيب رائحة الفم.

أما إذا احتاج الصائم إلى علاج أسنانه في أثناء الصيام فلا بأس بذلك مع التحفظ التام من وصول شيء إلى حلقه من الأدوية أو آثار العلاج ، وإن وصل شيء إليه بغير اختيار فلا حرج عليه.

يجـوز استعمال الماء والمعجون في تنظيف الأسنان في نهار الصيام ما لم يدخل من ذلك شيء إلى الجوف؛ لأن المفسد للصيام هو دخول شيء للجوف من منفذ مفتوح، والأفضل للسائل أن يجعل ذلك في غير ساعات الصيام ليبتعد عن الوساوس.

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