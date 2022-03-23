هل سيشارك بوتين باجتماع قادة الـ 20 ؟

المستقلة /- قال السفيرة الروسية في إندونيسيا، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لحضور قمة مجموعة العشرين، التي من المقرر أن ترأسها إندونيسا في وقت لاحق من العام الجاري.

وأوضحت السفيرة الروسية ليودميلا فوروبيوفا، أن بلادها تدعم رئاسة إندونيسيا للقمة، معتبرة أن مجموعة العشرين ليست منتدى لبحث حلول الأزمة الأوكرانية.

يأتي ذلك، فيما أشارت مصادر لوكالة “رويترز”، إن الولايات المتحدة وحلفائها يبحثون استبعاد روسيا من المجموعة على خلفية غزو أوكرانيا.

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