هل سوف يتم “قطع الانترنت” في العراق بالتزامن مع انطلاق “امتحانات السادس” ؟

المستقلة /- توجه صباح ،اليوم الاربعاء، نحو نصف مليون طالب وطالبة ببغداد والمحافظات لأداء الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية بدورها الاول للعام الدراسي (2021 – 2022).

وأعلنت وزارة التربية في وقت سابق عن تهيئة 3 آلاف و 620 مركزاً امتحانياً لإجراء امتحانات السادس الإعدادي الدور الأول، موزعة بين بغداد والمحافظات ووضع خطة، بالتنسيق بين خمس وزارات ، فيما أشارت إلى تواصلها مع وزارة الكهرباء لضمان عدم قطع التيار عن المراكز الامتحانية .

من جهتها اعلنت وزارة الاتصالات عدم موافقتها على قطع خدمة الأنترنت خلال فترة الامتحانات .