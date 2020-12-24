هل ستهرب امريكا من العراق وتتركه لايران .. موقع امريكي يجيب؟

كشف موقع Axios الاميركي، الخميس، عن قيام الولايات المتحدة الاميركية بدراسة اغلاق سفارتها في بغداد بسرعة بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء .

وذكر الموقع نقلا عن مصادر ان”هذه الخطوة ، من بين عدة خيارات قيد الدراسة، مقدمة للانتقام من إيران ، التي سلط الرئيس ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو الضوء عليها كدولة راعية للإرهاب”.

واضاف:”يعد إغلاق السفارة قريبًا أحد الخيارات العديدة التي تمت مناقشتها داخل إدارة ترامب في أعقاب الهجوم الاخير “.

واشار الى، انه”يمكن نقل السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر ، وهو دبلوماسي محترف ، إما إلى أربيل ، في المنطقة الكردية في شمال العراق ، أو إلى قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق ، إذا غادر بغداد”.