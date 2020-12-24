هل ستهرب امريكا من العراق وتتركه لايران .. موقع امريكي يجيب؟

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كشف موقع Axios الاميركي، الخميس، عن قيام الولايات المتحدة الاميركية بدراسة اغلاق سفارتها في بغداد بسرعة بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء .

وذكر الموقع نقلا عن مصادر ان”هذه الخطوة ، من بين عدة خيارات قيد الدراسة، مقدمة للانتقام من إيران ، التي سلط الرئيس ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو الضوء عليها كدولة راعية للإرهاب”.

واضاف:”يعد إغلاق السفارة قريبًا أحد الخيارات العديدة التي تمت مناقشتها داخل إدارة ترامب في أعقاب الهجوم الاخير “.

واشار الى، انه”يمكن نقل السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر ، وهو دبلوماسي محترف ، إما إلى أربيل ، في المنطقة الكردية في شمال العراق ، أو إلى قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق ، إذا غادر بغداد”.

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