هل ستفرض أربيل حظر التجوال ؟

المستقلة /- أكدت مديرية صحة أربيل في إقليم كردستان العراق خطورة الأوضاع الحالية بسبب الأرتفاع الكبير بإصابات كورونا، ملوحة بامكانية فرض الحظر على التجوال قريبا في حال استمرت الإصابات بالارتفاع.

وقال مدير صحة أربيل دلوفان جلال في تصريح صحفي إن الوضع الوبائي في مدينة أربيل غير جيد، لكن الأمور لم تخرج عن السيطرة لغاية الآن.

وأضاف: أن نسب الإصابة في الشهر الماضي كانت 3 بالمئة، لكن حاليا أصبحت 18 بالمئة، أي بارتفاع 6 أضعاف.

وأشار جلال إلى أن الأسرة الخاصة بمرضى كورونا وغرف العناية المركزة أصبحت ممتلئة بالكامل، مشيرا إلى أن صحة أربيل عملت على تخصيص مواقع جديدة للمصابين.

وتابع: أن اجتماع اللجنة الصحية في أربيل قرر تشديد الإجراءات الوقائية في مدينة أربيل ولاسيما فيما يخص الزائرين من خارج المحافظة والمطاعم وأمكان التجمعات، مبينا أن دائرة الصحة في أربيل اقترحت تطبيق الحظر على التجوال بشكل كلي أو جزئي لكن اللجنة الصحية أجلت الموضوع إلى الأسبوع المقبل لمتابعة مؤشر الإصابات بكورونا خلال الفترة الحالية، وبعدها تقرر فرضه من عدمه بحسب مؤشر الإصابات.

سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق الأربعاء 3468 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 224283.

واشار بيان صادر عن وزارة الصحة في كردستان إلى أن الفترة ذاتها شهدت شفاء 1277 مصابا من المرض بشكل تام، مؤكدا وفاة 4 مصابين في جميع مناطق الاقليم.

وأضاف البيان أن مجموع حالات الشفاء ارتفع إلى 195745شخصا، وأن 23798 مصابا مازالوا تحت العناية الطبية، فيما توفي من المصابين ما مجموعه 4740 مصابا في جميع انحاء الإقليم