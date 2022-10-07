هل ستجد الحكومة حلاً لعدم انتشار المخدرات داخل العراق

ضياء سعد عبدالله

ظهرت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات بشكل واسع في أرجاء العراق الامر الذي أدى الى ادخال العراق في مأزق يصفها الخبراء بأنها أكثر خطورة من الإرهاب. حيث أدى انتشار المخدرات في العراق إلى أمراض اجتماعية وجرائم غير مسبوقة في البلاد. وخلال الأيام الماضية تم اعتقال مجموعة من المتهمين بتجارة المخدرات وبحوزتهم 20 كيلوغرامًا من مادة الهيروين. فقد أصبحت تجارة المخدرات شيئاً ملحوظ في البلاد خصوصًا جنوب البلاد ومنها مدينة البصرة. حيث ارتفعت نسبة تعاطي المخدرات في محافظات الجنوبية بشكل ملحوظ.

جرائم قتل بسبب تجارة المخدرات

ادت تجارة المخدرات إلى اغتيال جنرال بوزارة الداخلية لمكافحة المخدرات في الخامس من سبتمبر/ أيلول في منطقة ميسان جنوب شرق العراق التي تعاني من انتشار المخدرات في نفس يوم الإعلان عن اعتقال مدير إدارة الأمن القومي بالمنطقة بتهمة الفساد.

كلاهما يمثل أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الحوادث التي تشير إلى تزايد الفوضى على طول حدود البلاد مع إيران.

مقتل ضابط الأمن الوطني – العميد. اللواء قاسم داود سلمان – قُتل مع سائقه بالرصاص خارج مطعم بالقرب من الحدود. هرب مهاجموه.

اعتقال مدير هيئة النزاهة بتهمة الفساد

وكان المدير الذي اعتقل بتهمة الفساد قد قبل رشوة بآلاف الدولارات من مخبر يعمل مع هيئة النزاهة (حسبما اعلن وقتها). وانتشر مقطع فيديو لاعتقاله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ، على ما يبدو لتعزيز الثقة في قوات الأمن في البلاد وسط توتر واسع النطاق وقوض الإيمان بقدرتها على مواجهة المافيا والميليشيات.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك صلة بين الاعتقال والقتل. ولم ترد مصادر مقربة من قوات الأمن على طلب للحصول على مزيد من المعلومات حتى وقت النشر.

وكانت المديرية المكلفة بمكافحة المخدرات في محافظة ميسان قد حثت العام الماضي على بناء المزيد من مراكز الاحتجاز في أسرع وقت ممكن بسبب الارتفاع الحاد في عدد الاعتقالات المتعلقة بالمخدرات وعدم القدرة على إيواء جميع الموقوفين.

ضبط كميات كبيره من المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط حوالي 300 كيلوغرام من المخدرات وملايين الأجهزة اللوحية في البلاد في الأشهر الثمانية الأولى من العام.

ومع ذلك ، فإن هذا المبلغ أقل بكثير من الكمية التي يتم الإبلاغ عنها بانتظام عبر الحدود في إيران ، حيث تكون عمليات ضبط المخدرات أكثر تكرارا وتكون عواقب القبض على المخدرات أكثر قسوة.

ليس من غير المألوف أن يقال إن عملية ضبط مخدرات واحدة تهاجم أكثر من 1000 كيلوغرام من المخدرات في الجارة الشرقية للعراق ، والتي يشترك العراق معها في حدود طويلة يسهل اختراقها يمر عبرها ملايين الأشخاص كل عام للاحتفالات الدينية وحدها. على الجانب الآخر ، شهدت حدود إيران تدفقًا هائلاً للأفغان الذين تدفقوا إليها بعد سقوط البلاد في أيدي طالبان في أغسطس 2021.

المعبر الرئيسي لتهريب المخدرات

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، استحوذت إيران على أكثر من 91 ٪ من مضبوطات الأفيون في عام 2020 ولا تزال واحدة من دول العبور الرئيسية لتهريب المخدرات من أفغانستان إلى أوروبا ومناطق أخرى.

كما ضبطت الهند مؤخرًا كمية أكبر من تلك التي استولت عليها السلطات العراقية في الأشهر الثمانية الأولى من العام ، حوالي 312.5 كيلوغرامًا من الميثامفيتامين ، في عملية ضبط مخدرات واحدة ضد مواطنين أفغانيين في البلاد. تصاعدت المخاوف بعد سيطرة طالبان على أفغانستان بشأن زيادة محتملة في تجارة المخدرات الإقليمية ، والتي من المحتمل أن تؤثر على العراق أيضًا.

عدم اعطاء اهمية لمعالجة ظاهرة انتشار تجارة المخدرات من قبل الجهات المختصة

قال العديد من ضباط الأمن العراقيين في الأشهر الأخيرة إن البلاد غارقة في المخدرات ولكن لم يتم فعل الكثير حيال ذلك – أو يمكن فعل ذلك طالما استمر السماح للجماعات المسلحة غير الحكومية بالعمل دون عوائق نسبيًا. عبر البلد.

وفي وقت سابق من هذا العام ، ذكرت وزارة الداخلية العراقية أن الحشيش والميثامفيتامين المهرّب من إيران كان من بين أكثر المخدرات استهلاكًا في العراق.

وفي الوقت نفسه ، قُتل قضاة وشرطة لمحاولتهم وقف التجارة ، وكثير منهم في نفس المقاطعة التي شهدت أحدث القضايا البارزة.

في وقت سابق من هذا العام ، قُتل قاض عراقي متخصص في قضايا المخدرات في محافظة ميسان ، بينما نجا قاضي آخر لمكافحة المخدرات بصعوبة من محاولة اغتياله قبل بضعة أشهر في نفس المحافظة.