هل حادث وائل كفوري المروع مدبر من فنان معروف؟

المستقلة /- تعرض الفنان وائل كفوري خلال الساعات الماضية​ لحادث سير مروع على طريق جبيل الأتوستراد الشرقي، بإتجاه بيروت، ونقل على أثره الى مستشفى لامارتين في منطقة جبيل بعد إصابته برضوض مختلفة في جسده.

وتم تداول خبر الحادث بشكل مكثف على جميع المواقع وبين رواد مواقع التواصل، وقام البعض من مطلقي الشائعات بتداول خبر تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مدبر من قبل فنان اختلف معه منذ فترة.

لكن صديق وائل كفوري المقرب الشاعر حبيب بو أنطون​، كشف المستور وأكد على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي:”وائل بخير شكرا يا عدرا”، والسبب وراء حادث وائل كفوري كان سقوط سيارته بحفرة في الطريق لم ينتبه لها بسبب الظلام الحالك، وإنعدام الرؤية بشكل كاف.

 

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