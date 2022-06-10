هل جدري القرود يحدث بسبب لقاح أسترازينيكا؟

المستقلة /- أثارت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بما نشرته من مزاعم حول حالات جدري القرود الأخيرة باعتبارها أثر جانبي للقاح فيروس كورونا الخاص بشركة أسترازينيكا، ويرتبط هذا الادعاء بأن اللقاح يستخدم أحد الفيروسات الغدية التي تصيب الشمبانزي، كناقل للمادة الجينية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

لكن اكدت وكالة “فرانس برس”، ان هذه الفكرة، ليس لها أساس في الواقع”، وذلك لأن فيروس جدري القردة، والفيروس الغدي المستخدم في لقاح كورونا ينتميان إلى عائلات مختلفة، كما قال خبير الأمراض المعدية في مركز جيل الطبي بجامعة جاتشون بكوريا الجنوبية، البروفيسور إيوم جونج شيك، إن اللقاح لا يمكن أن يولد فيروسات جديدة داخل البشر ويسبب شيئاً مثل جدري القرود.

الجدير بالذكر ان الفيروس الغدي هو ناقل اللقاح، ما يعني أنه مجرد وسيلة لنقل التعليمات الجينية إلى الجسم لتحفيز إنتاج بروتين سبايك مشابه لبروتين فيروس كورونا المستجد، وبعد ذلك يؤدي إلى استجابة مناعية حتى يتمكن الجسم من محاربة عدوى حقيقية.

ووصف عالم الأوبئة في الجامعة الكاثوليكية في كوريا الجنوبية، البروفيسور يو جين هونج، هذه الشائعة بأنها “جاهلة للغاية”، وقال إن هذا الادعاء ينبع من فكرة أن الشمبانزي يشار إليه على نطاق واسع بالقردة، حيث أطلق جدري القردة على المرض اسمه، لأنه تم اكتشافه لأول مرة في مجموعة من قرود المكاك في عام 1958 والتي كانت قيد الدراسة لأغراض البحث.

مع العلم ان القرود ليست الحيوانات الوحيدة التي تصاب بالمرض، حيث ان القوارض هي المستودع الطبيعي الأكثر احتمالا لجدري القرود، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شقيق “عادل امام” يفجّر تصريحات حول تدهور حالة الزعيم الصحية

اخر الاخبار

يحتفل غوغل اليوم بسيدة عربية فمن هي؟

اخبار العراق

رئيس الوقف السني يضع حجر الاساس لمشروع إعادة بناء جامع العمارة الكبير

اخر الاخبار

من مشاكل الرواية العراقية الحديثة

اخر الاخبار

هل سيشهد العالم جائحة جديدة؟

اخر الاخبار

هل جدري القرود يحدث بسبب لقاح أسترازينيكا؟

اخبار فلسطين

مستجدات حول قضية استشهاد أبو عاقلة

اخبار فلسطين

مستجدات حول قضية استشهاد أبو عاقلة

اخر الاخبار

حادث غريب.. الجيش الامريكي يفقد طائرة ثانية بأقل من يومين

اخبار السعودية

الكونغرس يضع لـ بايدن 6 محاور للتعامل مع بن سلمان

اخر الاخبار

رئيس الموساد الأسبق يكشف التهديد الأكبر على إسرائيل

اخبار العراق

نائب يطالب اكمال مشروعين رياضيين يتعرضان للإندثار في كربلاء

اخبار العراق

بعد الاعلان عن بيعها بنصف السعر.. محافظة دهوك تمنع دخول صهاريج بنزين

اخبار العراق

بالجرم المشهود .. القبض على متهم قام بعشرة عمليات سرقة في ميسان

اخبار العراق

الخارجية الايطالية تبحث في بغداد ملف الحريات مع ناشطين وصحفيين

اخبار العراق

قريبا.. قصي حاتم يطلق “حبني و إكسر الشر”

اخبار العراق

التربية : عدم شمول طلبة نظام المحاولات بامتحان مادة التربية الإسلامية