هل تنجح الحمية العسكرية للتخسيس خلال 3 أيام؟

المستقلة /- يطلق خبراء التغذية على هذا النظام الغذائي صفة “العسكري” على الرغم من أنه لم يتم ابتكاره من قبل جهة عسكرية بالفعل، وإنما لفاعليته السريعة في التخسيس. ويتم تقييده بـ 3 أيام فقط، لأنه ليس نظاماً لتناول الطعام كما يجب، وحين اتباعه ينبغي أن تتناول الطعام خلال الأيام المتبقية من الأسبوع بشكل صحي مع التقيد بشرط عدم تجاوز 1500 سعرة حرارية في اليوم.

وتسمح الحمية الغذائية العسكرية بتناول أطعمة من نوعية: اللحوم بما في ذلك السجق والنقانق، والسمك وخاصة التونة، وزبدة الفول السوداني، والأفوكادو، وبعض منتجات الألبان مثل: جبن الشيدر والقريش وآيس كريم الفانيليا، والبيض، والجريب فروت والموز والتفاح، والفاصوليا الخضراء والبروكلي والجزر، والخبز الأبيض، والكراكرز أو البسكويت المملح.

وتتضمن أيضاً التوابل وصلصات: الحمّص والخردل والبيستو والليمون (الحامض) والريحان طالما لا تحتوي على سكر مضاف. ويمكنك تناول شاي الأعشاب كالبابونج، والقهوة السوداء من دون سكّر أو حليب، إلى جانب ما ترغب من الماء.

فقط عليك التخلّص من الزبدة والقشدة والمحليات الاصطناعية والسكر والمايونيز والكاتشاب.

اليوم الأول

الإفطار: نصف جريب فروت، شريحة خبز، ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني، كوب قهوة أو شاي يحتوي على الكافيين.

الغداء: 1/2 كوب تونة، شريحة خبز ، كوب قهوة أو شاي يحتوي على الكافيين.

العشاء: 84 غراماً من أي نوع من اللحوم، كوب فاصوليا خضراء، نصف موزة، تفاحة صغيرة، كوب آيس كريم فانيليا.

اليوم الثاني

الإفطار: بيضة، شريحة توست، نصف موزة.

الغداء: كوب جبن، بيضة مسلوقة، 5 قطع بسكويت مملح.

العشاء: 2 سجق أو هوت دوج من دون خبز، كوب بروكلي، نصف كوب جزر، نصف موزة، نصف كوب آيس كريم فانيليا.

اليوم الثالث

الإفطار: 5 قطع من البسكويت المملح، شريحة جبن شيدر، تفاحة صغيرة.

الغداء: بيضة مسلوقة، شريحة توست.

العشاء: كوب تونة، نصف موزة، كوب آيس كريم فانيليا.

تنجح هذه الخطة في خفض أكثر من 2 كغم سريعاً. ونظراً لندرة المغذيات في هذه الحمية، ينبغي تعويض الجسم خلال الأيام الـ 4 الباقية من الأسبوع بتنويع أكل الخضروات والفواكه والمكسرات، وغيرها من الأطعمة الصحية. وتكرار الخطة الغذائية لعدة أسابيع لحين الوصول إلى الوزن المطلوب.