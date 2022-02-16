هل تعاني من الشيب المبكر؟.. إليك أسبابه

المستقلة /- قد يلاحظ العديد من الشباب. ظهور الشيب في الرأس. دون وجود تقدم في العمر. كما هو المتعارف عليه. وهذا ما يسمى بالشيب المبكر. وفي هذه السطور سنعرفكم على أسباب الشيب المبكر.

يكون الشعر الأبيض أكثر وضوحاً عند الأشخاص ذات لون الشعر الداكن، ومن أبرز العوامل المسبّبة للشيب المبكر:

– العامل الوراثي:

إذا لاحظتم وجود شعر أبيض في سن مبكرة، فمن المحتمل أن يكون شعر والديكم أو أجدادكم أيضاً كان يعاني من الشيب المبكر. ومن غير الممكن تغيير عامل الوراثة.

– الضغط العصبي:

الجميع يتعامل مع التوتر من وقت لآخر. لكن من الممكن أن تشمل عواقب الإجهاد المزمن ما يلي: مشاكل النوم، القلق، تغير في الشهية، ضغط دم مرتفع. كما يمكن أن يؤثر التوتر أيضاً على الشعر. فقد أفادت دراسة أجريت عام 2013، أن هناك علاقة بين التوتر ونضوب الخلايا الجذعية في بصيلات شعر الفئران. لذلك إذا لاحظتم ارتفاعاً في عدد الشعيرات البيضاء، فقد يكون التوتر هو السبب.

– مرض مناعي:

يمكن أن تتسبّب أمراض المناعة الذاتية في ظهور الشعر الأبيض المبكر. يحدث هذا عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم خلاياه. في حالة الثعلبة والبهاق، يمكن للجهاز المناعي أن يهاجم الشعر ويسبب فقدان لونه الاساسي.

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