هل تدير حماس أنشطة غير معلنة في تركيا؟

المستقلة / مراد سامي/..أفادت مصادر إعلاميّة أنّ السلطات التركيّة تُتابع الأخبار الواردة حوْل وجود خلية استخباراتية تابعة لحركة حماس ناشطة فوق الأراضي التركيّة.

في وقت سابق، نشرت صحيفة التايمز اللندنية تقريرًا صحفيّا مفصّلاً حول تحرّكات حماس في تركيا.

و ذكرت الصحيفة البريطانيّة أنّ جهاز حماس الاستخباراتي يدير وحدةً في تركيا تعمل على جمع معلومات عن الخصوم السياسيّة للحركة والمشتبه في ولائهم للحركة، إضافة إلى أنشطة استخباراتيّة أخرى.

كما تحدّثت مواقع إعلاميّة عن نيّة السلطات الأمنية التركيّة التحقيق مع عناصر تابعة لحركة حماس من المتوقّع أنّها تُشرف على هذه الوحدة الاستخباراتيّة.

من المعلوم أنّ العلاقات التركيّة الحمساويّة على درجة عالية من الوثاقة، إذ تحظى حماس بدعم مادّي وسياسيّ كبير من الحكومة التركيّة، ويعزو الكثيرون ذلك إلى التقارب الإيديولوجي بين الحركتيْن، وتحديدًا الانتماء المباشر الحالي أو السابق لتنظيم الإخوان العالميّ، هذا التنظيم الذي تصنّفه أكثر من جهة عالميّة كتنظيم إرهابيّ.

وبحسب التقارير المنشورة، ومن بينها تقرير صحيفة 24: الإماراتية، استجوبت حركة حماس مؤخّرًا عضوًا تابعًا لها في شقّة، وقد أكّد التقرير أنّ الحركة استعملت العنف لاستنطاق “محمد حسين”، العضو المتّهم، لتحظر الحركة نشاطه في وقت لاحق. وقد ذكر التقرير أنّ المستجوب فلسطيني من مواليد تركيا، وقد عُرف بنشاطه في الصفوف الأمنيّة الفلسطينيّة.

ومن المُرجّح أن تكثّف تركيا من هنا فصاعدًا رقابتها على أعضاء حركة حماس الناشطين في اسطنبول، ما قد يجعل حماس تخفّف من تحرّكاتها غير المعلنة في تركيا.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

شيوخ عشائر “المجمع” يطالبون الكاظمي بتنفيذ وعوده والكشف عن مرتكبي جريمة…

اخر الاخبار

فيلم “الشمس” يمثل السينما الايرانية في مراسم أوسكار 2021

اخر الاخبار

فرصة تدريبية حول الكتابة الصحفية عن قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي

اخر الاخبار

دولة القانون يبلغ الحلبوسي بتأييده الحراك لاقالته

اخبار العراق

موظفو دوائر ذي قار ينظّمون وقفة احتجاجية لتأخر رواتبهم

اخر الاخبار

مهرجان صور الموسيقي الدولي يحيي نصري شمس الدين

التعليقات مغلقة.