هل الغضب يسبب جلطة القلب؟

المستقلة /- يمكن أن تؤدي نوبات الغضب الشديد إلى نوبة قلبية، حيث كشفت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة سيدني في أستراليا، أن هذا الخطر المتزايد للإصابة بجلطة القلب، أو احتشاء عضلة القلب (MI) ، يستمر لمدة ساعتين بعد نوبة من الغضب الشديد.

العلاقة بين الغضب وزيادة خطر الإصابة بجلطة القلب ليست جديدة، في مارس 2014 ، أشارت دراسة أجراها باحثون من كلية هارفارد للصحة العامة في بوسطن ، ماساتشوستس ، إلى أن نوبات الغضب يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأحداث القلب والأوعية الدموية الأخرى، وفقا لموقع medicalnewstoday .

يقول المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة الأخيرة الدكتور توماس باكلي ، من سيدني كلية التمريض بجامعة سيدني.

في الولايات المتحدة، يصاب حوالي 735000 شخص بجلطة القلب كل عام ، وحوالي 525000 منهم هي النوبات القلبية الأولى.

تشمل عوامل الخطر الشائعة للجلطة القلبية ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والتدخين، لكن الباحثين يدرسون بشكل متزايد كيف يمكن للعوامل النفسية أن تسبب النوبات القلبية.

قد تؤدي نوبات الغضب والقلق إلى زيادة خطر الإصابة بالجلطة القلبية بأكثر من تسعة أضعاف

للوصول إلى النتائج التي توصلوا إليها ، والتي تم نشرها في المجلة الأوروبية للقلب: العناية بالقلب والأوعية الدموية الحادة ، قام الدكتور باكلي وفريقه بتوظيف 313 مشاركًا يعانون من انسداد حاد في الشريان التاجي – وهو انسداد في الشريان الذي يغذي عضلة القلب بالدم ، والذي ينتج عادةً عن تجلط الدم أو تصلب الشرايين.

تم قبول جميع المشاركين في مركز قسطرة أولي في سيدني بين عامي 2006 و 2012 بسبب نوبة قلبية مشتبه بها.

في الأيام الأربعة التالية للقبول ، تم استجواب المشاركين حول أنشطتهم في الـ 48 ساعة التي سبقت ظهور الأعراض، طُلب منهم تقييم مستويات غضبهم خلال هذه الـ 48 ساعة على مقياس من 1 إلى 7 ، حيث يشير الرقم 1 إلى “الهدوء” بينما يشير الرقم 7 إلى “الغضب ، خارج نطاق السيطرة ، وإلقاء الأشياء ، وإيذاء أنفسهم أو الآخرين”.

تكشف الدراسة أن المرضى الذين عانوا من فترات من الغضب بمقياس 5 (مما يشير إلى “غضب شديد ، أو توتر في الجسم ، أو صرير بقبضة اليد أو الأسنان ، أو استعداد للانفجار”) أو أعلى في الـ 48 ساعة التي تسبق ظهور الأعراض ، كانوا أكثر عرضة بنسبة 8.5 مرة للإصابة نوبة قلبية في الساعتين بعد نوبة قلبية.

بالإضافة إلى ذلك ، وجد الفريق أن الأفراد الذين عانوا من مستويات عالية من القلق في الـ 48 ساعة التي سبقت ظهور الأعراض كانوا أكثر عرضة بنسبة 9.5 مرة للإصابة بنوبة قلبية في غضون الساعتين التاليتين.

يقول الدكتور باكلي إن نوبات الغضب أو القلق يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب ، وارتفاع ضغط الدم ، وتضييق الأوعية الدموية وزيادة التخثر ، وكلها يمكن أن تكون محفزات لأزمة قلبية.

وتعليقًا على النتائج التي توصلوا إليها ، قال الباحثون:

تضيف هذه الدراسة إلى مجموعة الأدلة الصغيرة والمتنامية التي تربط المحفزات العاطفية الحادة ببداية احتشاء عضلة القلب، قد تؤدي الدراسات المستقبلية التي تحدد الأشخاص الأكثر ضعفًا خلال أوقات التعرض العاطفي إلى تحسين النماذج التنبؤية لوقت حدوث MIوإبلاغ العلاجات الوقائية الجديدة في المستقبل “.

يقول كبير مؤلفي الدراسة البروفيسور جيفري توفلر ، من كلية سيدني الطبية بجامعة سيدني ، إن هذه النتائج تشير أيضًا إلى أنه عند علاج الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية مثل مرضى القلب يجب مراعاة تواتر الغضب والقلق.