هل الدروع البلاستيكية تحميك من فيروس كورونا؟

المستقلة … اصبح من الشائع في وقتنا الحالي وخصوصا منذ مطلع العام الحالي ان يقوم الاشخاص بارتداء القناع او دروع الوجه للوقاية من عدوى فيروس كورونا الذي تفشى في العالم بداية العام الحالي 2020.

حيث يفضل بعض الاشخاص ارتداء الكمامة او قناع الوجه اثناء خروجه خارج المنزل او تنقلاته اليومية وهو ما يعتبر احدى البروتوكولات التي يجب اتباعها في جميع دول العالم لتفادي الاصابة بفيروس كورونا.

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حيث تظل أقنعة الوجه واحدة من أهم توصيات مراكز السيطرة على الأمراض في الدول او منظمة الصحة العالمية من اجل حماية نفسك والآخرين من فيروس كورونا.

لا توفر واقيات الوجه البلاستيكية الحماية الكافية من فيروس كورونا عند استخدامها بمفردها كبديل لأقنعة الوجه القماشية.

الواقيات البلاستيكية يوصى بارتداءها مع قناع الوجه كأفضل طريقة لحماية نفسك.

وفقًا للدكتور مايكل ب. إدموند، كبير مسؤولي الجودة والمدير الطبي المساعد لجامعة أيوا للرعاية الصحية ، وأستاذ الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة أيوا كارفر، أنه يمكن لدروع الوجه البلاستيكية تقليل خطر الإصابة بالفيروس، كما الواقيات الواقية للوجه ممتازة في منع القطرات او الرذاذ المتطاير من ملامسة الأنف والفم والعينين ، وهي مواقع الجسم التي يدخلها الفيروس لتكوين العدوى.