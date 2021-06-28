هل الالام المعدة تدل على الاصابة بكورونا ؟

المستقلة /- البعض يعاني أحيانا من الالم في المعدة وانتفاخات بين الحين والآخر مصدرها يكون من طعام لم تتحمله معدتك فتصيبك بالالم أو الانتفاخ، وممكن معالجته ببعض المشروبات التي تعالج النفخة أو الالم كالمشروبات الطبيعية الساخنة ومنها ما يعالج بالفوار.

لكن الالم والانتفاخ المستمر الذي يصاحبه الانتفاخ لعدة أيام أو ربما اسابيع واشهر ينذرك لأمراض لم تتوقعها وتؤثر على صحتك اذ لم تقم بمعرفة السبب.

أكد الخبراء أن الآلام الحادة المفاجئة بالمعدة، قد تكون نذيرًا مهمًا يدل على الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة.

وعلى الرغم من أن آلام المعدة ليست بالضرورة دليلاً على الإصابة بالسرطان، إلا أن آلام البطن الحادة أمر مقلق ويجب التنبه إليه.

وعدم تجاهله. ووفقًا لدائرة الصحية الوطنية البريطانية، فإن الإصابة بألم حاد في المعدة لا يعني بالضرورة بأنه ناجم عن سرطان الأمعاء.

إذ أنه قد ينجم عن أسباب أخرى مثل الزائدة الدودية، وحصى الكلى، وقرحة المعدة. كما أن آلام المعدة المزمنة قد تكون ناتجة عن متلازمة القولون العصبي، أو مرض كرون فيجب استشارة الطبيب لمعرفة الاسباب اذ ما زادت عن حدها الطبيعي .