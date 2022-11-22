هل أًصيب الفنان المصري “رامز جلال” بالعمى

المستقلة /- كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، عن حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل، حول اصابة الفنان رامز جلال بالعمى واعتزاله الفن وتقديم المقالب.

وأكد النقيب ان هذه الأخبار مجرد شائعات، عارية تماما عن الصحة، وأنه تواصل مع الفنان وهو بصحة جيدة، وطالب الجميع بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة دون التأكد من مصدرها، خاصة وأنها تُثير قلق الجمهور واسرة الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الشائعات.

وبدورها أشارت الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الصحي بالنقابة، إنها لم تتواصل مع رامز جلال، وليس لديها معلومات عنه في الفترة الحالية، لكنها رجحت أن ما تم تداوله ليس صحيحا، ومجرد شائعات كالكثير من الأخبار الكاذبة التي تنتشر على مواقع التواصل.

يذكر ان آخر منشور لرامز جلال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كان في 15 أكتوبر الماضي، اذ نشر حينها مقطع فيديو من أحد أفلامه تحت عنوان “لو حد اتحرش بيكي، خدي حقك بايديكي”.

ورغم ان نقيب المهن التمثيلية خرج على الجمهور والإعلام وأكد ان رامز جلال بصحة جيدة ولم يتعرض لأي اصابة، الا ان الكثير من المتابعين طالبوا بخروج الفنان نفسه ونفي هذه الاقاويل وطمأنه محبيه على صحته.

 

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