هكذا علق راغب علامة على عيد ميلاد الملك عبدالله الثاني

المستقلة /- عبر صفحته الخاصة على موقع إنستغرام، نشر الفنان اللبناني ​راغب علامة​، صورة ​للملك عبد الله​ الثاني، بمناسبة عيد ميلاده الستين الذي يحتفل به اليوم، وعلق على الصورة: “مكانتك بالروح يا ملك القلوب الغالي ..لبنانيين وبنحمل جوانا تقدير ومحبة لـ الأردن وللباني”، وأكمل رسالته بتمني العمر المديد، واصفا الملك بكلمات معبرة “الحكمة والعدالة والإنسانية”، وتفاعل جمهور راغب علامة مع المنشور، وقدموا التهاني للملك عبد الله الثاني، وتمنوا له العمر المديد.

يذكر أن الفنان ​راغب علامة قد هاجم في تغريدة له عبر تويتر الطبقة السياسية في لبنان الطبقة السياسية بسبب الإنقطاع المستمر للكهرباء في البلاد، وكتب: “هل هناك من يعلم لماذا لا يريد أركان الدولة إيجاد حل دائم للكهرباء؟ ودائمًا الحل عندهم بالشحادة؟، وأكد ان المسؤولين يريدون حصر إهتمام الشباب بالكهرباء، وليس بالتطور والنماء.

هذا وإحتفلت جيهان علامة زوجة راغب علامة بعيد زواجهما الـ26 بصور رومانسية، شاركتها عبر حسابها في انستغرام، وفي احدى الصور أمسكت بيد راغب واتكأت على كتفه، وارتدت فستاناً باللون الأحمر، فيما اعتمد راغب إطلالة رمادية أنيقة، وكتبت:”ذكرى زواج سعيد يا نصفي الثاني”، كما نشر خالد صورة لوالده ووالدته وهما يسيران سويا ويمسكان بيدي بعضهما، وعلق: “عيد ميلاد سعيد طيور الحب اتمنى لو يكون لديكما الوقت لتسترجعا الذكريات الجميلة سويا”، وسط تفاعل المتابعين الذين تمنوا لهما زواجا سعيدا الى الأبد.

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