هكذا علقت يسرا على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

المستقلة /- نعت الفنانة يسرا صديقتها الفنانة المرحومة دلال عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

ونشرت يسرا عبر حسابها صورة الفنانة المرحومة دلال عبدالعزيز وقالت ” لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي و حبيبة الكل الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم و الزوجة و السند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها.. يصعب عليا فراقك و إني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ”

يذكر ان الفنانة المرحومة دلال عبدالعزيز توفت اليوم بعد صراع مع المرض بسبب فايروس كورونا ومضاعفات ما بعد الاصابة بكورونا.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاتها قبل عدة ساعات ونعت جميع المواقع وفاة الفنانة بعد صراع طويل من المرض.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

سجن صحفي سوداني يثير الغضب عبر مواقع التواصل

اخر الاخبار

موعد ومكان دفن الممثلة الراحلة دلال عبد العزيز

اخر الاخبار

الكويت تسجل عجزاً ماليا مقداره 5ر35 مليار دولار

اخر الاخبار

هكذا علقت يسرا على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

اخبار السعودية

تطور تاريخي للنساء في السعودية

اخر الاخبار

الفنانة دلال عبد العزيز في سطور

اخر الاخبار

إسرائيل تشكو لبنان لدى مجلس الامن

اخر الاخبار

إسرائيل تشكو لبنان لدى مجلس الامن

اخر الاخبار

عمرو دياب ودينا الشربيني جنباً إلى جنب

اخر الاخبار

روسيا: الموجة الثالثة من كورونا أكثر عدوانية

اخر الاخبار

تدهور حالة الفنان صلاح عبدالله

اخر الاخبار

رغم الاعتراضات .. غابة روبن هود  تستقطب العراة

اخر الاخبار

إنتاج النبيذ الفرنسي يتراجع إلى أدنى معدلاته منذ 42 عاما

اخبار العراق

بعد تنفيذهما 24 عملية سرقة.. شرطة ميسان تضعهما خلق القضبان

اخبار العراق

شركات ايرانية متخصصة في مجال النفط ترغب الاستثمار في كربلاء

اخر الاخبار

لجوء عاطفي … سايكولوجية الفقد

اخبار فلسطين

هل تستأنف حماس مسار المصالحة مع فتح؟