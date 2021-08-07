هكذا علقت يسرا على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

المستقلة /- نعت الفنانة يسرا صديقتها الفنانة المرحومة دلال عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

ونشرت يسرا عبر حسابها صورة الفنانة المرحومة دلال عبدالعزيز وقالت ” لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي و حبيبة الكل الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم و الزوجة و السند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها.. يصعب عليا فراقك و إني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ”

يذكر ان الفنانة المرحومة دلال عبدالعزيز توفت اليوم بعد صراع مع المرض بسبب فايروس كورونا ومضاعفات ما بعد الاصابة بكورونا.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاتها قبل عدة ساعات ونعت جميع المواقع وفاة الفنانة بعد صراع طويل من المرض.