هكذا شاركت لي لي أحمد حلمى في مسلسل “لعبة نيوتن” مع والدتها

المستقلة/- منى شعلان/ لأول مرة تشارك لي لي ابنة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، فى مسلسل “لعبة نيوتن” مع والدتها ليس بتجسيد شخصية ولكنها ببعض التصميمات الخاصة بها.

حيث كشف الفنان الشاب آدم الشرقاوي، أن الجاكيت الجلدي الذي ارتداه في الحلقة الخامسة من مسلسل “لعبة نيوتن”، وجاء برسومات لجمجمة وكلمات أجنبية، من تصميم لي لي أحمد حلمي.

وكانت لي لي في حوار سابق كشفت حبها للرسم، وأنها أطلقت علامة تجارية باسمها للرسم على الملابس والحقائب.

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، الذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.