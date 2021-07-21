هكذا ردت أمل الأنصارى على متابعة طلبت مساعدتها

المستقلة/- منى شعلان/ قدمت الفاشينيستا السعودية، أمل الأنصاري، المساعدة لإحدى متابعتها على “السوشيال ميديا”، بعد أن أعربت الأخيرة عن الضائقة المادية التي تمر بها هي وأولادها، وذلك من خلال إرسال مبلغ مالي لها كعيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حيث علقت المتابعة على مقطع فيديو نشرته أمل وهي تستعرض تحضيرات العيد، قائلة: “بالعافية على قلبكم والله شهيتيني وأنا ما عندي ريال ببيتي أشتري أنا وعيالي الله يرزقكم من واسع فضله”.

وردت عليها أمل، قائلة :”أفا عليك وأنا زي أختك اللي ما جابتها أمك الآن توصلك عيديتك واطلبي وتهني وتمني أرسلي رقم حسابك الآن”.

وفى سياق آخر عبرت أمل الأنصاري عن غضبها؛ بسبب التدخل في حياتها الشخصية، وذلك بعد “تطفل” سيدة مجهولة على خصوصيات منزلها وقيامها بتصويره من الخارج من دون استئذان، وهو الأمر الذي اضطرها للرد عليه بشكل حاسم.

ونشرت أمل الأنصاري، عبر حسابها في “سناب شات”، رسالة وصلتها من متابعة طلبت عدم الكشف عن هويتها بأنَّها رأت سيدة تُصوِّر المنزل بالخارج، ودللت على حديثها بتصوير البوفيه، من دون أن تُشير إلى أنها ربما تكون جارتها أو أنّها رأت فيديو يُشير لحديثها، مطالبةً إياها بأن تنتبه.

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وردت أمل الأنصاري، قائلةً: “الكاميرات محطوطة بكل زاوية، بإذن الله واحدة واحدة بتتشال وبوريكم أشكالهم بكاميرا البيت..”، في إشارة إلى أنها ستراجع كاميرات المراقبة لديها لتحديد هوية تلك السيدة.

واختتمت، قائلةً: “جرأة ووقاحة إلى أبعد حد.. يا جماعة مالكم بالناس وخصوصياتهم والله عيب”. وردت على متابعة أرسلت لها رسالة وصفتها فيها بأنها “مستفزة”، فقالت: “مو أكتر منكم حبايبي”.