هكذا دخل الفلسطينيون الأقصى فجر الجمعة – فيديو

المستقلة /- شارك الآلاف من المقدسيين بمظاهرة في المسجد الأقصى المبارك؛ ابتهاجا بانتصار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وهتف المقدسيون، الذين تجمعوا تلبية لـ “نداء الفجر” الذي دعا إليه الحراك الشعبي، للمقاومة وغزة، ولقائد كتائب القسام محمد الضيف.

وفي مشهد مهيب، ومع دخولهم للمسجد الأقصى، قام المقدسيون بالتكبير والسجود شكرا لله على الانتصار الذي حققته المقاومة، وهتفوا لكتائب القسام.

وتشهد فلسطين من النهر إلى البحر احتفالات مع انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة “سيف القدس”، وهزيمة الاحتلال الإسرائيلي.