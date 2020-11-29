هكذا بدء العام الدراسي الجديد في العراق

المستقلة /- أعلنت وزارة التربية في العراق بدء العام الدراسي الجديد (2020- 2020) لأكثر من 10 ملايين طالب بكافة المراحل الدراسة، وسط إجراءات صحية وقائية مشددة يتم اتباعها بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجددت وزارة التربية دعواتها لذوي الطلبة والكادر التعليمي بالمسؤولية المشتركة لكلاهما لضمان إعادة الأجواء الدراسة، مع دمج التعليم بين الورقي والإلكتروني باستخدام منصات رقمية عدّة، وإعادة تكييف المناهج.

بدوره، قال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، إنّ رؤية وزارة التربية لبدء العام الدراسي تضمنت أن يكون بدء الدوام في المدارس يوم 21 من الشهر الجاري، وبواقع يومين في الأسبوع لكل مرحلة، إلّا أن خلية الأزمة حددت موعد بدء العام الدراسي يوم 29 من هذا الشهر، وبواقع يوم واحد أسبوعياً لكل مرحلة”، واستكمال التعليم في الأيام الأخرى الكترونيا.

ولفت فاروق إلى أنّ من لديه اعتراض على موعد الدوام أو يريد التريث في انطلاق العام الدراسي أنّ لا يراجع وزارة التربية، لأنها غير معنية في ذلك، ودورها مقتصر على وضع أسس وآليات بدء العام الدراسي فقط.

وفي سياق متصل، أكّدت لجنة التربية في البرلمان العراقي أنّ قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة ملزماً لجميع المدارس.

وأكدت وزارة التربية، في وقت سابق أن قرار بدء العام الدراسي الجديد صدر من خلية الأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة.