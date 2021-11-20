هزيمة مهينة لمانشتر يونايتد امام واتفورد

المستقلة/-مُني مانشستر يونايتد بخسارته الرابعة في 5 مباريات بالدوري الإنكليزي الممتاز، حيث هزم 1-4 أمام واتفورد، السبت، ليزداد الضغط على المدرب أولي غونار سولشاير.

وفرض واتفورد سيطرته في الشوط الأول، وسجل بواسطة جوشوا كينغ وإسماعيلا سار الذي أهدر قبل الهدف ركلة جزاء سددها مرتين وأضاعها في المرتين، بعد تألق الحارس دافيد دي خيا.

وقلص البديل دوني فان دي بيك الفارق ليونايتد بعد الاستراحة في الدقيقة 50، لكن الفريق انهار بعد طرد المدافع هاري مغواير عقب خطأ عنيف، قبل 20 دقيقة من النهاية.

وحسم واتفورد الانتصار الكبير بهدف من البديل جواو بيدرو، ثم اختتم إيمانويل دينيس الأهداف في اللحظات الأخيرة.

وتأتي الخسارة الكبيرة قبل أن يخوض يونايتد مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني، ثم مواجهة تشلسي متصدر الدوري الإنكليزي مطلع الأسبوع المقبل.

ويقبع يونايتد في المركز السابع برصيد 17 نقطة وبفارق 12 نقطة عن تشلسي، بينما يأتي واتفورد في المركز 16 وله 13 نقطة من 12 مباراة.

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