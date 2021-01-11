هزة أرضية 3,8 درجة تضرب محافظة السليمانية

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المستقلة /- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية بقوة (3,8) درجة في قضاء بازيان التابع لمحافظة السليمانية.

 

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، إن “المراصد الزلزالي سجلت هزة أرضية في تمام الساعة 2:00:44 فجر اليوم وقد بلغت قوتها ( 3،8) درجة وتبعد (2،5) كم غرب قضاء بازيان من محافظة السليمانية”.

وأضاف البيان، أن ” الهزة لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى”.

ودعت الهيئة “المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي”.

 

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