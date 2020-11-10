هزة أرضية تضرب مدينة السليمانية العراقية

المستقلة /- تعرضت مدينة السليمانية، في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، لهزة أرضية.

وقال مركز الرصد الأوروبي، اليوم، إن هزة أرضية بقوة 4.7 بمقياس ريختر، وقعت على الحدود بين العراق وإيران.

ومنذ أيام، أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالا بلغت شدته 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت ولاية “جامو وكشمير”.

وذكر المركز – حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية – أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، كما أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان زلزال قوي قد ضرب مدينة أزمير التركية، ما أسفر في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.